وضع اليد على ألفي موقع أثري في إيلام

شفق نيوز/ كشف مدير آثار محافظة ايلام الفيلية في إيران، عبدالملك شنبه زاده عن الوصول لـ٢٠٠٠ موقع أثري في عموم المحافظة.

أضاف "بحسب دراستنا من المتوقع وجود ٥ آلاف موقع أثري في إيلام. يجري العمل على اكتشافها.

لكنه أشر وجود مشكلة بسبب قلة الإمكانات ووسع المساحة يصعب هذه الآثار.

وتعد عيلام- إيلام- إحدى الحضارات القديمة نحو 3000 قبل الميلاد ، وتوسعت في العصر الحديث إلى أقصى الغرب والجنوب الغربي من إيران، ممتدةً من الأراضي المنخفضة التي تُسمى الآن محافظة خوزستان ومحافظة ايلام، بالإضافة إلى جزء صغير جنوب العراق. يُشتق الاسم الحديث «عيلام» من النقل الحرفي لكلمة إيلام من اللغة السومرية، إلى جانب الأكادية اللاحقة إيلامتو. كانت الولايات العيلامية من بين القوى السياسية الرائدة في الشرق الأدنى القديم. عُرفت عيلام في الأدب الكلاسيكي أيضًا باسم سوزيانا، وهو اسم مشتق من عاصمتها سوسة (شوشان).