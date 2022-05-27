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وصفها بـ"المسؤولية الكبرى".. شاخه وان عبد الله يتعهد للكورد الفيليين بمتابعة ملفات الجنسية ونزاعات الملكية

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-05-27T17:47:59+0000
وصفها بـ"المسؤولية الكبرى".. شاخه وان عبد الله يتعهد للكورد الفيليين بمتابعة ملفات الجنسية ونزاعات الملكية

شفق نيوز / عدّ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبدالله، اليوم الجمعة، قضية إعادة حقوق الكورد الفيليين وإنصافهم "مسؤولية وطنية كبيرة"، فيما ابدى تعهده بمتابعة ملفاتهم في قانون الجنسية ونزاعات الملكية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخه وان عبدالله أحمد إستقبل في مكتبه الرسمي ببغداد وفداً من الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين من الوجهاء والشخصيات السياسية والثقافية".

وأضاف البيان أنه" تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع المعيشية للكورد الفيليين في بغداد والمحافظات وما تعرضت له هذه الشريحة من مظلومية في زمن النظام البائد، فضلاً عن التهميش وعدم إسترجاع حقوقهم المشروعة ما بعد عام 2003 وليومنا هذا".

ونقل البيان عن عبد الله تأكيده أن "الكورد الفيليين مكون أصيل من شعب كوردستان وعانوا كثيراً في زمن الأنظمة الدكتاتورية، وقدموا تضحيات كبيرة بسبب قوميتهم الكوردية وانتمائهم الوطني، وأن قضية إعادة حقوقهم المشروعة وإنصافهم مسؤولية وطنية كبيرة". متعهداً بـ"متابعة ملف الكورد الفيليين بما يخص قانون الجنسية ومسألة النزاعات الملكية ورفع الضرر، وتوجيه مؤسسات الدولة لاسترجاع ممتلكاتهم وحقوقهم المسلوبة".

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