وسط أجواء أمنية مشددة.. أهالي خانقين يحتفلون بيوم العلم الكوردستاني

شفق نيوز/ تجمع المئات من أهالي خانقين، اليوم السبت، وسط المدينة للاحتفال بيوم العلم الكوردستاني وسط أجواء أمنية مشددة.

وقال قائممقام خانقين وكالة أحمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز إن "أهالي خانقين نظموا، اليوم، احتفالية ووقفة جماهيرية في ساحة كرندي وسط المدينة احتفالاً بيوم العلم الكوردستاني أسوة بمناطق كوردستان وتخليداً لمناسبة وطنية مهمة".

وأكد الزركوشي فرض خطة أمنية محكمة لـ"حماية المحتفلين وتأمين أجواء مثالية ملائمة".

وكانت مدارس خانقين التابعة لإقليم كوردستان أقامت، اليوم، منهاجاً احتفالياً بمناسبة يوم العلم الكوردستاني في 40 مؤسسة تربوية في القضاء.

وفي محافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان، جرت أيضاً مراسم احتفالية يوم العلم الكوردستاني، الذي يوافق الـ17 من شهر كانون الأول من كل عام.

كما شهدت السليمانية، اليوم، مراسيم رفع علم كوردستان في مدارس المدينة، وذلك بحضور المحافظ هفال ابو بكر، وعدد من المسؤولين.

ويحتفل شعب إقليم كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر يعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.