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وزير الهجرة السابق ينسحب من السباق الانتخابي لصالح آزاد حميد شفي

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-06-22T09:33:28+0000
وزير الهجرة السابق ينسحب من السباق الانتخابي لصالح آزاد حميد شفي

شفق نيوز/ انسحب وزير الهجرة السابق عبد الصمد رحمن من الترشيح للانتخابات البرلمانية العراقية.

وقال صلاح شمشير عن الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، "عقدت الأطراف الكوردية ببغداد عدة لقاءات بمقر الجبهة الفيلية، من أجل دعم المرشحين في الدوائر الانتخابية وعدم تشتت الأصوات".

وأضاف "بعد مشاورات مع المرشحين أعلن الدكتور عبد الصمد رحمن وزير الهجرة الأسبق  والمستقل من الدائرة الانتخابية الثانية ببغداد انسحابه لصالح آزاد حميد شفي"، عضو البرلمان الحالي.

وبين أن "هذا غير مسبوق وهو وعي انتخابي وشعور وطني بالمسؤولية، واللقاءات مستمرة حول ذات الموضوع ونأمل أن يحذوا بقية المرشحين حذو الدكتور عبد الصمد من أجل خدمة المجتمع ولتكون خطوة بالاتجاه الصحيح وعدم تكرار أخطاء الماضي".

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