وزير العمل: معاناة الكورد الفيليين كبيرة وطويلة ولابد من إنصافهم

شفق نيوز/ شدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الخميس، على ضرورة مساعدة الأسر الفقيرة من الكورد الفيليين في العراق، لاسيما في مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقال الأسدي خلال استقباله لرئيس مؤسسة الكورد الفيليين طارق المندلاوي والوفد المرافق له، "لدينا علاقات قديمة ومعاناة واحدة وتاريخ مشترك مع الكرد الفيليين، ووزارة العمل هي وزارة الفقراء ونحن نسعد بتقديم اكبر خدمة ممكنة لهذه الفئات المهمة من المجتمع العراقي"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واشار الاسدي الى "المعاناة الكبيرة التي عاناها الكورد على مدى سنوات طويلة ولهم حقوق يجب ان ينالوها لتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير العيش الكريم لهم".