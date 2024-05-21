وزير العدل يصادق على توصيات لجنة إزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين

شفق نيوز/ صادق وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، على توصيات لجنة الامر الديواني (33 لسنة 2019) المعنية بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو تم اغتصاب دورهم من قبل النظام المباد قبل العام 2003.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن شواني "وجّه بإصدار تعميم إلى جميع تشكيلات الوزارة لتزويد اللجنة ببيانات الموظفين من الكورد الفيليين، ومفاتحة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة قسم المصادرة لتزويد دائرة التسجيل العقاري بالعقارات المصادرة والمحجوزة قبل عام 2003 لفرز العقارات العائدة لهم".

وأوضح البيان أن وزير العدل "أوعز باستحداث وحدة تابعة لقسم شؤون المواطنين، مهمتها تسلم ومتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة من الكورد الفيليين".

كما وجه الوزير "قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة بإعلام قسم شؤون المواطنين بتلقي طلبات الكورد بشأن عقاراتهم المحجوزة أو المصادرة قبل عام 2003، لضمان حقوقهم وإنصافهم حسبما نص عليه الدستور"، حسب بيان وزارة العدل العراقية.