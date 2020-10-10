وثيقة.. مقترح نيابي لإعادة حقوق الكورد الفيليين في العراق

شفق نيوز/ كشفت وثيقة، نشرت السبت، عن مقترح نيابي يقضي بالغاء قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل يخص الكورد الفيليين العراقيين.

وبحسب الوثيقة، فأن النائب وجيه عباس قدم مقترحاً قانونياً لرئاسة مجلس النواب يطالب فيه بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٦١٧ المتضمن الحجز على املاك الكورد الفيليين في ناحية مندلي؛ والقرار ٤٨٩ لسنة ١٩٨١ المتضمن الحجز على املاك الكورد الفيليين في قضاء خانقين.

وسوغ النائب عباس ذلك، وفقاً لما أظهرته الوثيقة، "من اجل رفع المظلومية والغبن عن شريحة واسعة من العراقيين".

وتعرض الكورد الفيليون في العراق في عهد النظام المباد الى عمليات تهجير واسعة، فيما جرى اختطاف وتصفية كثير من شبابهم، في عملية عدت بمنزلة الابادة الجماعية، بحجج طائفية واثنية؛ كما جرى الاستيلاء على املاكهم واموالهم التي ورثوها ابا عن جد، فيما لم ينصف العراق الجديد الذي تأسس على انقاض النظام المباد تلك الشريحة، ولم يرجع اليها كثيرا من حقوقها المستلبة حتى الآن.







