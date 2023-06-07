وثائق.. العراق يستحدث قاضياً لشؤون الكورد الفيليين

شفق نيوز/ وافق القضاء العراقي، يوم الأربعاء، على استحداث قاضٍ لشؤون الكورد الفيليين، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وقال النائب حسين مردان، "بتاريخ ( 2023/2/23 ) قمنا بتصدير كتابنا المرقم بالعدد ( 5062 ) الى رئيس مجلس الوزراء والمتضمن ( تخصيص قاضٍ لشؤون المكون الفيلي )، وقام رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ( 2023/5/14 ) بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الاعلى على هامش كتابنا لنفس الغرض اعلاه، واليوم نزف لكم الامر القضائي بتنسيب، القاضي علي نوري صبيح / قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة عن قضايا مغيبين المكون الفيلي واثبات وفيات ابنائهم".

كما نسب القضاء وفقاً للوثائق، القاضي عدنان خالد مجيد / قاضي محكمة بداءة الرصافة عن القضايا المتعلقة بالعقارات المصادرة للمواطنين من الكورد الفيليين خلال فترة حكم النظام البائد".

وتابع مردان، "بدورنا سنتابع مع القضاة لغرض استرداد كافة حقوق المكون الفيلي المغتصبة".