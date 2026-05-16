واسط تحتضن معرضا للصناعات اليدوية والتراثية لـ"إيلام"

شفق نيوز- ترجمة

حققت الدورتان الـ41 و42 لمعرض الصناعات اليدوية والتراثية الخاص بمحافظة إيلام الفيلية، في شرق كوردستان (غربي ايران)، نجاحا لافتا وإقبالا واسعا من المواطنين والنخب الاقتصادية في محافظة واسط العراقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشتركات الثقافية وتنشيط التبادل التجاري على جانبي الحدود.

المعرض الذي أقيم في "السوق المشتركة" بمدينة الكوت (مركز محافظة واسط)، شكّل نافذة ثقافية واقتصادية هامة لإبراز الموروث اليدوي والفني العريق الذي تتميز به محافظة إيلام، والذي يتقاطع في الكثير من تفاصيله مع التراث الأصيل للمنطقة، ولاسيما الروابط الاجتماعية والتاريخية التي تجمع أبناء المكون الكوردي الفيلي على ضفتي الحدود.

وفي تصريح صحفي نقلته وكالة فارس الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، أكد المدير العام لدائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في إيلام، فرزاد شريفي، أن المعرض الذي استمر على مدار يومي الخميس والجمعة، سعى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية، وتقديم نتاجات المبدعين والحرفيين في المحافظة على نطاق أوسع للجمهور العراقي.

وأضاف شريفي أن هذه الفعاليات تمثل فرصة ثمينة لاستعراض القدرات الفنية المحلية، وخلق أسواق تصديرية جديدة للمنتجات التقليدية، فضلا عن تحصين وتمتين العلاقات الحدودية والأخوية مع محافظة واسط، مشيدا بحفاوة الاستقبال والإقبال الكبير الذي أبداه المتسوقون والمهتمون بالشأن الثقافي.

وضم المعرض أجنحة متنوعة استعرضت أبرز ما تجود به أنامل فناني الحرف اليدوية، بما في ذلك المنسوجات والسجاد اليدوي، والمشغولات الخشبية والجلدية، والحلي والزيوت التقليدية، والتي تعكس الهوية البصرية والتراثية الغنية للمنطقة ونالت استحسان الزوار العراقيين.

واختتم المسؤول الإيراني حديثه بالإشارة إلى أن استدامة هذه الأنشطة والروابط الدولية تسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد المحلي، والتعريف بالتراث الثقافي غير المادي للمنطقة، ورفع المستوى المعيشي للحرفيين، مؤكدا التزام الجهات المعنية بدعم وتطوير هذه البرامج المشتركة في المستقبل.