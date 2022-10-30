شفق نيوز/ في محافظة ايلام الكوردية الفيلية، تم الاعلان عن صدور العدد الأول من المجلة الفصلية باللغة الكوردية باسم "واده‌نگ کورد"، تضمن ملفا خاصا عن الكورد الفيليين، وتزامن ذلك مع صدور العدد الثاني من مجلة "رزا" الفارسية - الكوردية في محافظة ايلام

وقال صاحب الامتياز ومدير تحرير مجلة "واده‌نگ کورد" في تصريحات أطلعت عليها لوكالة شفق نيوز، ياسر بابايي، ان هناك منشورات ومواقع إلكترونية نشطة للكورد في العالم وجميع أنواع الشبكات، ماعدا الكثير من النشرات التي لها أجندة حزبية وسياسية وسياسية وتسعى لأهداف مختلفة، بدلا من المجلات التي تركز على الثقافة بطريقة متخصصة ومركزة على الفن والثقافة.

وأضاف لا تزال الساحة الفارغة من المجلات الثقافية والفنية بشكل محسوس، مبينا انهم بدأوا بشكل أساسي بالتعامل مع مثل هذا الإحساس من خلال اصدار هذه المجلة.

وعبر بابايي عن الفخر "بأن نقدم العدد الأول من المجلة الثقافية والفنية الفصلية "واده‌نگ کورد " الى الجماهير في أربع محافظات هي إيلام وكرمانشاه وكوردستان وأذربيجان الغربية وغيرها من الجماهير الكوردية وغير الكوردية في جميع أنحاء إيران والعالم".

وأضاف صاحب امتياز هذه الفصلية ومدير دار النشر نشتمان: "ان الكتابة بالكوردية وقراءتها والحياة الكوردية ليست شيئا يقتصر على الوجود في مناطق جغرافية معينة وفي حدود مثيرة للجدل"، مشددا على أن تكون كورديا هي هوية لها قيمة إنسانية وتاريخية واجتماعية ومليئة بالإنجازات الفنية والثقافية والأدبية ونمط الحياة في عالم اليوم التعددي وفي المجتمعات التي تحركت نحو التعددية الثقافية أكثر من أي وقت مضى.

وتابع بابائي: في العدد الأول من المجلة الفصلية ، حاولنا أن نظهر مخططا عاما لما يجب أن تكون عليه المجلة وما لا يجب، مبينا انه "أعددنا ملفا خاصا عن الكورد الفيليين بمواردنا المحدودة وسيتم اتباعها في جميع الإصدارات المستقبلية، ويمكن لهذه الحركة الجديدة ، خارج كل الصور النمطية التقليدية ، أن تكون صوتا جديدا في مجال المجلات الكوردية.

وذكر ان العدد الأول تتضمن بأعمال وبحوث لمحمدعلی سلطانی، ناصر رزازی، کامران رحیمی، بهروز چمن آرا، بکر درویش، جواد ملکشاهی، سیدجواد میری، علی هوشمند، صابر اکبری، محمد فریدونی، احسان محمدرحیمی، مهسا دهقانی پور، منصور اولی، مرتضی حاتمی، بتول منصوری جو، علی صفری، ابو سرمد فیلی و یاسر بابایی، ونأمل أن نتمكن من إصلاح كل نواقص العمل وإضافة ورقة إلى كتاب الثقافة والفن الكوردي الثري قدر المستطاع.

من جهة أخرى صدر في ايلام ايضا العدد الثاني من مجلة "رزا" الفارسية - الكوردية في محافظة ايلام.

وكان العدد الاول من هذه المجلة الثقافية والفنية قد صدر بعنوان "رزان" وبسبب تشابه الاسم مع مجلة اخرى كانت تصدر في مدينة كرمان تم تغيير اسمها الى في العدد الثاني الى"رزا" وهي مجلة تقع في 72 صفحة.

وقال حمد علي قاسمي، المدير المسؤول ورئيس تحرير مجلة رزا، إن كلمة "رزان" هي عبارة جميلة وإرث من اللغة الكوردية القديمة لإيلام، لكن يبدو أن مجلة فصلية بهذا العنوان صدرت في محافظة كرمان منذ سنوات عديدة، لذلك، وبإجماع الخبراء وأعضاء التحرير تم التوصل لقرار باختيار اسم "رزا".

واضاف إن العدد الثاني من مجلة رزا ثنائية اللغة يحتوي على مقالات وبحوث لمحمدعلی قاسمی، محمدرضا سنگری، محمدجلیل بهادری، بهروز سپیدنامه، حبیب بخشوده، حجت رشیدی، یاسر بابایی، نورمراد رضایی، مهدی احمدی‌خواه، علی حسن سهراب نژاد، ایوب بانقلانی، مهدیه قنات آبادی، عباس محمدزاده، نورالدین نوراللهی، مصطفی بیگی و طیبه حیدربیگی.

واشار الى ان المجلة خصصت صفحات لنشر أخبار ثقافية وفنية لمحافظة إيلام ، مراجعة لكتاب " گوڵ‌سوو " و " جامەکەیل بێ‌دەنگی = مرايا الصمت" و "خانم فينوباربيتال" ، مقالات عن انتفاضة أهل إيلام في زمن رضا خان ، تحليل الحنين إلى الماضي في أعمال خمسة كلاسيكية. الشعراء العيلاميون ، مقالات عن الهورة (وهي نوع من الفن الغنائي الشعبي الخاص بالمناطق التي يسكنها الكورد الفيليون"، وكذلك مع العدد ملحق للشعر والقصة الكوردية.