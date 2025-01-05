"هوره".. صوت لحن كوردي ينبع من عمق 7 آلاف عام

شفق نيوز/ تعتبر "الهوره" واحدة من أقدم الألحان في العالم، وتُطلق على مجموعة من الأصوات يُعتقد أن عمرها 7 آلاف عام وما زال لها معجبين كثير في مناطق شرق دجلة وعبر الشريط الحدودي بين إيران والعراق، وهي الأراضي التي تسكنها شريحة الكورد الفيليين بشكل عام.

صحيفة "همشهري اونلاين" الايرانية، نشرت تقريرا، ترجمته وكالة شفق نيوز، عدت فيه "الهوره" واحدة من أقدم الأصوات والألحان في العالم، مشيرة الى انه تم تسجيلها على التراث المستوى الوطني في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

لحن الهوره

ونقل التقرير عن خبير التراث الثقافي غير المادي في إدارة التراث الثقافي العام في محافظة كرمنشاه عزیز مصطفایی، قوله إن "الهوره" أحد الأصوات التي يتم ذكرها دائمًا في غرب البلاد إلى جانب نوعين آخرين من الموسيقى، "مور" و"سياجمانه".

واضاف مصطفايي ان كل صوت من هذه الأصوات له مجال تأثير، ومن المثير للاهتمام أن هذه الأصوات بدون موسيقى. وبطبيعة الحال، بذلت جهود في السنوات الأخيرة لدمج صوت الهوره مع الموسيقى، لكن هذا لم يحدث بعد، كما لا يتفق الخبراء على ذلك كثيراً.

يوجد في الهوره العديد من المقامات الموسيقية، لكل منها الامكانية على التسجيل على مستوى التراث الوطني. ويقول مصطفايي: "تم تسجيل صوت الهوره على مستوى التراث الوطني في العقد الماضي بناءً على اقتراح من محافظة كرمانشاه. طبعا قيل أن الهوره لوحدها مسجلة وطنيا، بينما من خلال الدراسات التي اجريتها وغيري من المختصين في هذا المجال، تبين أن الهوره لديها الكثير من العمل للقيام به ويمكن تسجيل كل مقام من مقاماتها على حدة.

ويؤكد خبير التراث الثقافي غير المادي في مديرية التراث الثقافي في كرمنشاه عزيز مصطفايي: "تسجيل كل من هذه المقامات سيجعلها تدوم لفترة أطول وسيزداد الإلمام بهذا الصوت القديم. الموقع الرئيسي للهوره يقع في منطقة دالاهو. ومع ذلك، تتمتع الهوره بمكانة خاصة في أماكن أخرى مثل إيلام.

ويضيف مصطفائي: "الشخص الذي يصدر صوت الهوره يسمى هوره جر". واشهر من غنى الهوره، والذي يُذكر دائمًا في المنطقة، هو سيد قولي كشاورز، الذي لحسن الحظ لا يزال على قيد الحياة. وبطبيعة الحال، فإن أسلوب علي نزر الغنائي مشهور جداً أيضاً، فهو لم يعش طويلاً وتوفي عن عمر ناهز الأربعين.