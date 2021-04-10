هلاك اكثر من 440 الف دونم في خانقين بسبب شح الأمطار

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم السبت، هلاك اكثر من 440 الف دونم من الزراعة الديمية في اطراف القضاء بسبب شح الأمطار، مشيرة في الوقت نفسه الى الحفاظ على معدلات إنتاج القمح للموسم الحالي.

وقال مدير المديرية كاميران عبد الله، لوكالة شفق نيوز، ان اكثر من 200 الف دونم في اطراف خانقين ونحو 240 الف دونم في نواحي ميدان وقوره تو، التابعة لكوردستان وضمن مسؤوليات زراعة خانقين تعرضت للهلاك جراء شُح الامطار خلال الموسم الشتوي المنصرم.

وبين ان 60 الف دونم من الخطة الشتوية في خانقين تعتمد على الري "السيح" من الجداول والانهار، فيما يعتمد 160 الف دونم على الزراعة الديمية "الامطار".

وتابع عبد الله ان 30 الف دونم في ناحية قوره تو تعتمد على الري "السيح"، و127 الف دونم تعتمد على الامطار، اضافة الى 2000 دونم في ناحية ميدان تعتمد على الري بالجداول او السيح، و120 الف دونم اخر على الزراعة الديمية "الامطار".

وفي السياق ذاته اكد مدير زراعة خانقين، الحفاظ على معدلات انتاج القمح مقارنة بالموسم الماضي والتي تتجاوز 60 الف طن جراء معالجة مشاكل نقص المياه وتأمينها في الانهر والجداول المغذية للخطة الشتوية.