هكذا يخدم الخانقينيون زوار الأربعينية القاصدين كربلاء

شفق نيوز / أعلنت هيئة المواكب الحسينية في خانقين، يوم السبت، مشاركة أكثر من ١٠ مواكب من كورد مدينة خانقين، في تقديم الخدمات لزوار الأربعين، في مدينة كربلاء.

وذكر مسؤول مواكب خانقين، أبو زهراء، لوكالة شفق نيوز، أن "مواكب الخدمة توجهت إلى مدينة كربلاء منذ العاشر من شهر صفر وهي مستمرة بتقديم الخدمة للزائرين، لحين الانتهاء من ذكرى وفاة الرسول (ص)".

وأضاف أبو زهراء، أن "مدينة خانقين تشهد الآن تقديم الخدمة من خلال مواكب خدمية في مدينة خانقين، وهذه المواكب تقدم الخدمة من الأول من شهر محرم، ولغاية نهاية شهر صفر".