نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة العراقية بتعويض الكورد الفيليين "من كل الجوانب"

شفق نيوز/ طالب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية بتعويض الكورد الفيليين من "جميع الجوانب"، مشدداً على إعادة الجنسية العراقية التي سُلبت منهم، وتعويضهم عن أموالهم وممتلكاتهم التي تمت مصادرتها من قبل النظام البعثي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نستذكر اليوم الذكرى المؤلمة الخامسة والأربعين للإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق آلاف الكورد الفيليين، في حملة وحشية شنها النظام العراقي آنذاك، استهدفتهم بالقتل والاعتقالات والترحيل والتغييب والتجريد من الجنسية ومصادرة الأموال والممتلكات، ليس لسبب غير كونهم كورداً ساندوا ثورة كوردستان".

وأضاف "في هذه الذكرى، نؤكد مطالبتنا الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب، بموجب قرار المحكمة العراقية العليا للجرائم التي وصفت تلك الجريمة بأنها جريمة إبادة جماعية، وتعيد إليهم الجنسية وأموالهم وممتلكاتهم وتحل المشاكل التي يعانون منها. إننا نؤكد لأخواتنا وإخواننا الفيليين بأننا سنواصل مساعينا الدائمة لإعادة حقوقهم وتحقيق العدالة لهم ولن نقصر في اتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق".

وأكد بارزاني على أن "الإبادة الجماعية للكورد الفيليين وكل محاولات المحو والجرائم التي ارتكبت ضد شعب كوردستان، تاريخ أسود لماض مرير لم يجلب على البلد غير المآسي وعدم الاستقرار. يجب أن يتحول ذلك الماضي إلى عبرة ودرس من أجل تحقيق مستقبل أفضل قائم على أسس التفاهم والشراكة وقبول الآخر وحماية حقوق جميع المكونات في العراق".

وختم بالقول "تحية وسلاماً لذكرى الشهداء الكورد الفيليين وكل شهداء كوردستان".