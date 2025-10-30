نصف إنتاج الأسماك الإيرانية في قصر شيرين يصدّر إلى العراق

شفق نيوز- كرمانشاه

أفاد مدير عام الثروة السمكية في محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، سيامك إلياس‌بور، بأن 50% من إنتاج مجمّع قصر شيرين لتربية الأسماك يصدّر إلى الأسواق العراقية، نظرا لجودة المنتجات السمكية التي تتميز بها المحافظة.

ونقلت وكالة فارس الايرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن إلياس‌بور، قوله إن موسم صيد الأسماك المستزرعة في المجمّع بدأ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية شباط/فبراير المقبل، مشيرا إلى أن نحو 40% من مزارع الأسماك في المجمّع أنهت عمليات الصيد والحصاد حتى الآن.

وأوضح أن مجمّع قصر شيرين يعدّ من أهم مراكز الإنتاج والتشغيل في غرب إيران، مبينا أن نحو نصف إنتاجه من أنواع الأسماك الدافئة، مثل الكارب العادي والآمور، يوجّه إلى العراق، ما يعكس الإقبال على المنتجات السمكية الإيرانية في الأسواق العراقية والإقليمية.

وأضاف أن بقية الإنتاج، الذي يضم أنواعا أخرى من الأسماك الدافئة مثل الفیتوفاغ وبيغ‌هِد (الرأس الكبير)، يطرح في الأسواق المحلية بمحافظة كرمانشاه والمحافظات المجاورة، ليسهم في تلبية احتياجات السوق من البروتين الحيواني.

وأكد إلياس‌بور، أن مجمّع قصر شيرين لتربية الأسماك يمثل ركيزة مهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات السمكية الإيرانية نحو الأسواق المجاورة، وفي مقدمتها السوق العراقية.