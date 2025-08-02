نزيف للمياه في إيلام.. أزمة تحت الأرض تهدد فوقها

شفق نيوز- إيلام

في وقت تواجه فيه إيران أزمة مائية متفاقمة، كشف المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة إيلام الفيلية، محمد محمدي، عن هدر حوالي 40% من مياه المحافظة داخل شبكة التوزيع، بسبب تآكل البنية التحتية وضعف الإدارة، في ظل تراجع حاد لمستوى الأمطار.

تقرير لوكالة مهر الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، نقل عن محمدي، إن انخفاض نسبة هطول الأمطار بنسبة 30% خلال العام الماضي بل ووصولها إلى 70% في بعض المناطق مثل مهران عمّق من أزمة المياه في المحافظة، التي تعتمد بنسبة 60% على المياه الجوفية، المتأثرة بدورها بتغير المناخ وتراجع الثلوج في المناطق الجبلية.

واعتبر محمدي أن الضغط العشوائي داخل الأنابيب القديمة، وغياب التخطيط العمراني المناسب، أسهما في تعقيد المشكلة، خاصة في مناطق التوسع الحضري ومشاريع الإسكان الجديدة، التي شُيّدت دون الأخذ بالبنية التحتية بعين الاعتبار.

وكشف عن خطة تقسيمية شاملة أُنجزت حديثاً لمدينة إيلام، بهدف إعادة تأهيل الشبكة ومعالجة الهدر. وأكد أن التنفيذ سيجري وفق الأولويات، بعد انتهاء فصل الصيف، مشيراً إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تُصعّب إجراء تغييرات جذرية حالياً.

وختم محمدي حديثه بالتأكيد أن إيلام تقف اليوم أمام مفترق طرق مائي: إما الإنقاذ أو الاستنزاف المستمر.