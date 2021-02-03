إنتعاش الزراعة والمنتجات الحيوانية في كرماشان الكوردية

شفق نيوز/ حققت محافظة كرماشان الكوردية في إيران نسبا كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية، والمنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء خلال الاشهر الماضية وفقا للتقويم الايراني الذي يبدأ في آذار/ مارس والذي شارف على الانتهاء.

وتبلغ مساحة المحافظة 25 الف كيلومتر مربع ويصل عدد نفوس سكانها الى قرابة مليوني نسمة، ويقطن اكثر من مليون شخص في مركز المدينة في كرماشان حيث تُعد اكبر مدينة كوردستانية في إيران.

ووصل انتاجها من محصول الحنطة الى 870 الف طن بينما بلغ الانتاج من محصول الشعير قرابة 318 الف طن، وحققت المحاصيل الزراعية الاخرى نسبة بلغت 380 الف طن خلال العام الحالي.

وبلغت منتجات المحافظة من اللحوم الحيوانية بنوعيها الحمراء والبيضاء أكثر من 550 الف طن فيما انتجت كرماشان 24 الف طن من لحم السمك لتتبوأ المرتبة الاولى في انتاج اسماك الاحواض في إيران قاطبة.

وانتجت المحافظة قرابة 7 آلاف طن من مادة العسل الغذائية.

يشار الى ان المجموع الكلي للمحاصيل الزراعية والمنتجات من اللحوم الحيوانية بلغت اكثر من 4 ملايين و530 الف طن خلال العام الايراني الحالي لتكون كرمشان قطبا زراعيا في ايران.