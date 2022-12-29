نائب رئيس البرلمان العراقي يشدد على تطوير المدن "الكوردية " خارج كوردستان

شفق نيوز/ شدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، يوم الخمس، ضرورة الإسراع في تطوير المدن "الكوردية " خارج إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة الأركوازي في خانقين وبغداد، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وأكد المندلاوي، على أهمية "اهتمام الحكومة الاتحادية بإعمار وتطوير المدن الكوردية خارج إقليم كوردستان" ، مشدداً على ضرورة " تطوير المنافذ الحدودية في خانقين ".

واستمع النائب الأول من الحضور إلى جملة من القضايا التي تهم المواطنين في خانقين وبغداد ، كما شدد على أهمية التنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لغرض إعادة إعمار المناطق الكردية خارج الإقليم وتطوير منافذها الحدودية، وفق البيان .