نادي خانقين يشكو لاتحاد الكرة الكوردستاني "اعتداءات مفتعلة" لإبعاده عن الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قدم نادي خانقين الرياضي، يوم الأحد، شكوى رسمية للاتحاد الكوردستاني لكرة القدم بسبب الاعتداءات والأحداث التي تعرض لها من قبل نادي جوار قورنه التابع لقضاء رانية ضمن منافسات التأهل للدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز، إن "نادي خانقين تعرض لاعتداء من قبل لاعبي وجماهير واداريي نادي جوار قورنه ضمن منافسات التأهل للدوري الممتاز"، مبينا أن "الأحداث مفتعلة لاجبار نادي خانقين على الانسحاب واعتباره خاسرا لصالح نادي جوار قورنه المنافس على التأهل".

واكد شيرزاد ان "نادي خانقين يكفيه التعادل او الفوز للتأهل للدوري الكوردستاني الممتاز بعد تصدره لجدول ترتيب الدرجة الأولى إلا ان مباراته في ملعب جوار قورنه أخذت منحى بعيدا عن الروح الرياضية والمنافسة العادلة".

ولفت شيرزاد الى ان "نادي خانقين كان متقدما على نادي جوار قورنه بهدفين لهدف إلا أن الأحداث المفتعلة والمرفوضة البعيدة عن الأخلاق الرياضية أجبرت اللاعبين والكادر التدريبي والإداري على الانسحاب من المباراة".

وانتقد رئيس نادي خانقين، "ضعف إجراءات تأمين المباراة المصيرية وتعرض اللاعبين للخطر والاعتداء بالرغم من وجود مسؤولين في الاتحاد الكوردستاني في ملعب المباراة".

يذكر أن نادي خانقين خاض الخميس الماضي مباراة مصيرية للتأهل الى الدوري الكوردستاني الممتاز في ناحية جوار قورنه التابعة لادارة رابيرين – قضاء رانية والتابع لمحافظة السليمانية وانسحب من المباراة واعتبر خاسراً.