نادي خانقين.. إنجازات لامعة واستحقاقات مكثفة بموازنة خاوية

شفق نيوز/ شكا نادي خانقين الرياضي، يوم الاثنين، من غياب الدعم المالي والضائقة الكبيرة رغم انجازاته اللامعة في مختلف الالعاب والاستحقاقات الكروية المكثفة.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق الكروي يعتمد على لاعبين محليين لعدم وجود أي موارد مالية أو دعم لاستقطاب اي محترفين او لاعبين من الفرق الاخرى باستثناء مساع للتعاقد مع حارس مرمى ايراني ولاعبين اخرين من الاندية الاخرى".

وأضاف شيرزاد، أن "خانقين يخوض منافسات الدوري الكروي العراقي في الدرجة الثانية ودوري كوردستان في الدرجة الاولى، بمشكلات وضائقة مالية كبيرة أسوة بالاندية الأخرى"، مستدركاً بالقول: "رغم ذلك أحرزنا دوري الشباب الكروي في ديالى رغم الظروف المالية القاهرة".

واستعرض رئيس النادي، انجازات ناديه بإحراز أوسمية ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة ألعاب القوى في بغداد والمشاركة المتميزة في بطولة العراق بالملاكمة في السليمانية.

وأكد شيرزاد، الاعاتماد على الجهود الفردية وامكانيات النادي الذاتية اللرمزية لتمويل مشاركات فرق النادي في مختلف الالعاب وخاصة كرة القدم والتي تعد قبلة جماهير خانقين الاولى ولايمكن الانسحاب من الاستحقاقات تلبية لرغبات وطموح الجماهير وعراقة النادي في الوقت ذاته.