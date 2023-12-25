مؤسسة الشهداء تدعو الكورد الفيليين إلى مراجعتها

شفق نيوز/ دعت مؤسسة الشهداء، يوم الاثنين، ذوي الكورد الفيليين المغيبين إلى مراجعتها لتثبيت حقوقهم وإصدار الأوراق الرسمية للضحايا.

وذكر إعلام المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي وجهّ "بضرورة الإسراع بمعالجة أوضاع ذوي الكورد الفيليين المغيبين قسراً من قبل النظام البعثي البائد".

ودعت الهيئة المعنيين إلى "مراجعة مديريات المؤسسة في بغداد والمحافظات لغرض تقديم طلباتهم بشأن أبناءهم المغيبين ليتسنى النظر بها من قبل لجنة شؤون الكورد الفيليين واتخاذ الإجراء اللازمة لإثبات وفاتهم واعتبارهم شهداء وإصدار حجة الوفاة لهم من قبل المحاكم العراقية المختصة".