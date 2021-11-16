مأساة حقيقية.. طلبة يجلبون مقاعدهم الدراسية من المنازل في خانقين

شفق نيوز/ اثارت مشكلة نقص الرحلات المدرسية في احدى مدارس خانقين بمحافظة ديالى، جدلا شعبيا ورسميا عجت به مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وبحسب المشاهد التي حصلت عليها شفق نيوز، فأن طلاب ثانوية (رانية) يجلسون على الارض ويفترشون القاعات الدراسية بسبب قلة الرحلات المدرسية ما دفع الكثير منهم إلى جلب الكراسي والمقاعد من منازلهم لمعالجة مشكلة الرحلات المدرسية.

ووجه اولياء امور واكاديميون مختصون نداءات استغاثة لمديرية تربية ديالى لمعالجة مشكلة الرحلات المدرسية وانعدامها وسط مشاهد اثار امتعاض وانتقاد رسمي وشعبي كبيرين.