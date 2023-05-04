مؤتمر الابادة الجماعية بحق الكورد الفيليين يدعو رئيس الجمهورية إلى تقديم اعتذار رسمي

شفق نيوز/ طالب شيروان قرطاس رئيس جامعة سوران وعضو اللجنة العليا التحضيرية للمؤتمر الدولي للإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين بتشريع قانون لتشكيل محكمة تختص بالابادة الجماعية.

وقال قرطاس في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ "نطالب بتأسيس مؤسسة لشؤون الكورد الفيليين من قبل حكومة اقليم كوردستان، ونقترح على الحكومة العراقية بالالتزام باتفاقية روما".

كما اقترح على "البرلمان العراقي تشريع قانون يخص محكمة خاصة بالإبادة الجماعية، وعلى حكومة الاقليم تخصيص ميزانية لتعويض المتضررين".

ودعا قرطاس رئيس جمهورية العراق إلى تقديم اعتذار رسمي للكورد الفيليين، وادخال الابادة الجماعية ضد الكورد الفيليين في المنهاج الدراسية"، مشددا على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بهوية الكورد الفيليين.