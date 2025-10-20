ميداليتان ذهبيتان للاعبات إيلام الفيلية بأولمبياد مواهب الفنون القتالية في إيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حققت لاعبتان من محافظة إيلام الفيلية، يوم الاثنين، إنجازاً رياضياً لافتاً، بعد فوزهما بميداليتين ذهبيتين في النسخة السابعة من أولمبياد المواهب الرياضية الأفضل في الفنون القتالية المختلطة "AMMA"، التي استضافتها مدينة شهرکرد الإيرانية للفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال أمين هيئة اتحادات الفنون القتالية في إيلام، محمد جعفري، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "فريق السيدات التابع للهيئة تمكن من التتويج بلقب البطولة، بعد أداء متميز أسفر عن حصد ميداليتين ذهبيتين، وهو ما يعكس القدرات العالية للاعبات وإصرارهن على تحقيق نتائج مشرفة".

وأوضح أن "اللاعبتين هستي قيطاسي، وندا ميرزابيگي، أحرزتا المركز الأول في فئتيهما، وهذا الإنجاز يعد مفخرة لمحافظة إيلام وللرياضة النسوية فيها".

وأشاد جعفري بـ"الدور الكبير الذي قدمه الكادر التدريبي، لاسيما المدرب سجاد صفر بيگي، رئيس هيئة اتحادات الفنون القتالية في المحافظة، والمدربات فاطمة موسوي سرشت، زهرا موسوي سرشت، وفاطمة عارفي"، مشيراً إلى أن "هذا النجاح هو نتيجة للتعاون والعمل الجماعي بين اللاعبات والطاقم الفني".

وأضاف أن "اللاعبات قدمن مستوى عالٍ من الانضباط، والمهارة، والروح القتالية، ما جعلهن خير من يمثل إيلام في هذه المنافسات"، مؤكداً استمرار الهيئة في "دعم المواهب الشابة وتمكينهن من المشاركة في البطولات الدولية مستقبلاً".

وختم جعفري بالقول إن "الهيئة تضع في صلب أولوياتها رعاية الطاقات الواعدة وتوفير بيئة ملائمة لتطوير مهارات اللاعبات، بما يسهم في رفع اسم العراق عالياً في المحافل العالمية للفنون القتالية".

يذكر أن النسخة السابعة من أولمبياد المواهب الرياضية الأفضل في رياضة الفنون القتالية المختلطة "AMMA" أقيمت بمشاركة 95 رياضياً من 29 محافظة إيرانية، ضمن الفئة العمرية للناشئين.