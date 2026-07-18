موجة حر "خانقة" تجتاح إيلام

شفق نيوز- ترجمة

اجتاحت موجة حر "خانقة وغير مسبوقة"، محافظة إيلام الفيلية الواقعة في غرب إيران، وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث قفزت درجات الحرارة في المناطق الحارة بالمحافظة إلى 51 درجة مئوية، مما دفع السلطات إلى تقليص ساعات العمل وفرض إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن "موجة الحر الحالية بلغت ذروتها يومي السبت والأحد".

وتشير التقارير الفنية إلى أن الحرارة ستتأرجح في المناطق الحارة بالمحافظة بين 49 و51 درجة مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الجبلية والمعتدلة بين 38 و40 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، توقع خبير التنبؤات الجوية في الإدارة العامة للأرصاد بمحافظة إيلام إحسان أحمدي نجاد، حدوث تراجع طفيف في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين اعتباراً من يوم الثلاثاء، مستدركاً بأن هذا الانخفاض لن يكون ملموساً ولن يغير من الطابع العام للموجة الحارة المستمرة في عموم المحافظة.

كما حذر أحمدي نجاد من نشاط للرياح يمتد حتى يوم الاثنين، مؤكدا أن سرعة الرياح ستكون في أعلى معدلاتها في الشريط الحدودي، مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف غبارية محلية وتراجع مؤقت في جودة الهواء ومدى الرؤية الأفقية.

وسجّلت محطات الرصد الجوي مدينة "دهلران" التابعة للمحافظة كأشد المدن الإيرانية حرارة لثلاثة أيام متتالية (من الأربعاء إلى الجمعة)، وكانت شدة المؤشرات الحرارية خلال الأسبوع الماضي قد أجبرت السلطات المحلية على إغلاق الدوائر الحكومية في دهلران، وتقليص ساعات الدوام الرسمي في الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن المحافظة لتخفيف العبء على المواطنين وشبكة الطاقة.