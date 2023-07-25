مواكب "التشابيه واللطم" الحسينية.. سمة بارزة للكورد الفيليين في "كفاح بغداد" (صور)

شفق نيوز/ تطغى ملامح الحزن على مناطق بغداد في ايام وليالي عاشوراء، حيث مجالس العزاء وانتشار المواكب في شوارع وازقة العاصمة.

ووثّقت كاميرا وكالة شفق نيوز مشاهد لمواكب "التشابيه" لواقعة الطفّ، في منطقة الكفاح وسط بغداد، وهي من مناطق بغداد القديمة، والتي كانت حتى ثمانينيات القرن الماضي تضم أكبر تجمع للكورد الفيليين في العاصمة قبل أن يشنّ النظام السابق حملة تهجير واسعة، ليتبقى عدد محدود من العوائل الفيلية في هذه المناطق.

وكان إحياء الشعائر الحسينية ومواكب "اللطم والتشابيه" سمة بارزة للكورد الفيليين في هذه المناطق، قبل حملة التهجير التي شنّها النظام السابق.

وتتضمن "التشابيه" مشاهد تمثيلية لواقعة الطفّ في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 هجرية، حيث وقعت معركة بين معسكر الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، والجيش الأموي، وانتهت نهاية مأساوية ما زال المسلمون الشيعة يجسدونها من خلال المواكب الحسينية وزيارة العتبات المقدسة.