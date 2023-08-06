من بطولة الإيلامي "نوید محمدزاده".. "آکتور" يتألق عالمياً

شفق نيوز/ حاز المسلسل الإيراني "آکتور" (الممثل) The Actor من إخراج "نیما جاویدي" وإنتاج "مجید مطلبي" وبطولة الكوردي الإيلامي "نوید محمدزاده" على جائزة أفضل ممثل في مسابقة "آفاق" في مهرجان البندقية Venice السينمائي الدولي الـ 74، وذلك في حضور ناجح لهذا العمل الدرامي على المستوى العالمي.

ويقول الكاتب السينمائي منصور جيهاني، إن المسلسل "آکتور" يعد أحد الأعمال التي استطاعت مؤخرا حصد جوائز ونجاحات في عدة مهرجانات دولية متخصصة في مجال إنتاج الأعمال الدرامية المسلسلات.

وتفرّد هذا المسلسل بلون جديد وصل بين عالم المسرح والحياة الواقعية التي يعيشها كثير من الناس، وفي كل حلقة يروي قصة جديدة بعضها يشبه الحياة وأحداثها.

يضم مسلسل "آکتور" شخصية ممثلين مسرحيين يلعبهما "نوید محمدزاده" و "احمد مهران‌فر" اللذان يصنعان مغامرات لقمة العيش من خلال لعب أدوار مختلفة في كل قصة. في بعض الأحيان في صورة مدمن، يأتون لمساعدة الأب الذي يريد أن

يعرف ما إذا كانت ابنته مدمنة أم لا، وأحيانًا بناءً على طلب صهر، في دور اثنين من قطاع الطرق، بالاضافة الى توفير أجواء مفاجئة لاقتراح مثير في كل حلقة.

وكان قد حصد هذا المسلسل البارز الجائزة الكبرى لمهرجان "سریز مانیا" Series Mania في فرنسا مؤخرًا. لا سيما أن مهرجان "سریز مانیا " هو أحد مهرجانات "المسلسلات" الدولية في العالم، والذي يقام سنويا في مدينة ليل في فرنسا. كما تم تسجيل حوالي 400 مسلسل من دول مختلفة للمشاركة في هذه الفترة من المهرجان ، وتم تحكيم ثماني مسلسلات فقط في القسم الدولي.

بالإضافة الى ماسلف كان حضور "آکتور" بصفته الممثل الوحيد لإيران في قسم المسلسل بمهرجان "ترانسيلفانيا" Transylvania الدولي حدثًا جديدا وجديرا بالذكر؛ حدث يعد من أكبر وأعرق المهرجانات في أوروبا ومنطقة أوروبا الشرقية، وقد تم عرض مسلسل "الممثل" في قسم It will follow series سلسلة هذا المهرجان، إلى جانب سلسلة ناجحة من النرويج وأيسلندا وليتوانيا وكندا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا.

في مستهل وختام هذا المسلسل نرى حضور هذين الممثلين على خشبة المسرح، وتسلسل بعد تسلسل يذكر الجملة الافتتاحية من هذه السلسلة التي اقتبسها شكسبير فيقول: "العالم لا شيء، ليس أكثر من مسرحية" الرجال والنساء جميعهم ممثلون والجميع يلعب أدوارا كثيرة في حياته"؛ في الواقع يذكر "الممثل" هذه الحقيقة المروعة والرائعة في بداية ونهاية كل حلقة، من خلال محاولة سرد عمق هذه الحقيقة أمام المشاهد ولكن بشكل ممتع وشيّق.

وفي ثالث عرض دولي لهذا المسلسل الإيراني، شارك مسلسل "آکتور" في النسخة التاسعة من المهرجان الدولي "سيرين كامب" Seriencamp وفي قسم المسابقة الرئيسي لهذا المهرجان تنافست مع منتجات كبرى الشركات مثل "وارنر برادرز دیسکافری" Warner Bros Discovery و"أمازون استودیوز" Amazon Studios إلى جانب مسلسلات ناجحة تم عرضها من أمريكا والنرويج وإسبانيا والمكسيك وكازاخستان.