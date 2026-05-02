منفذ مهران الإيراني.. تحولات كبرى ليكون "بوابة التجارة" مع العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت الإدارة المحلية بمحافظة إيلام الفيلية في إيران، يوم السبت، عن حراك دبلوماسي وتقني واسع لتحويل منفذ "مهران"، الذي يقابل منفذ زرباطية العراقي، إلى الواجهة التجارية الأولى بين البلدين، وسط خطط لربطه بالشبكة السككية الدولية.

ونقلت وكالة "فارس" الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن محافظ إيلام، أحمد كرمي، تأكيده أن الفترة الأخيرة شهدت تفعيل "الدبلوماسية الحدودية" بشكل غير مسبوق، حيث عُقد 12 اجتماعاً تنسيقياً مع محافظين عراقيين لتبسيط الإجراءات وتوسيع التبادلات.

وأضاف كرمي أن هذا التنسيق أسفر عن تصدير أكثر من 104 آلاف طن من السلع نحو الأسواق العراقية خلال 40 يوماً فقط، بمعدل دخول تجاوز 9 آلاف شاحنة عراقية إلى الجانب الآخر لتسلم البضائع.

وفي تطور يهم قطاع النقل في العراق، أعلن كرمي عن متابعة جدية لمشروع ربط السكك الحديدية بمنفذ مهران، مؤكداً وجود مشاورات مستمرة مع الجانب العراقي لإنشاء هذا "الكريدور السككي".

ومن المؤمل أن يربط هذا المشروع المحافظات الحدودية بالأسواق الدولية، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من انسيابية السلع الاستراتيجية.

وبحسب المسؤولين في الجانب الإيراني، فإن التوجه الحالي يركز على تجاوز "البيروقراطية وتعدد الأنظمة" عبر اعتماد إدارة موحدة في المنافذ، وهو ما ينسجم مع رغبة التجار العراقيين في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار على الحدود.