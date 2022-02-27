مقر البارزاني يعزي عائلة حميد شفي القرلوسي

شفق نيوز/ بعث "مقر البارزاني" اليوم الاحد، ببرقية تعزية لعائلة المناضل الكوردي حميد شفي القرلوسي بمناسبة وفاة عقليته.

وجاء في بيان التعزية الصادر من مقر بارزاني، وورد لوكالة شفق نيوز، "الى عائلة المناضل الراحل الشيخ حميد شفي القره لوسي الاخوة الاعزاء لشيخ عدنان حميد شفي والشيخ أزاد حميد شفي المحترمون، بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ الوفاة المغفور لها إن شاء الله والدتكم الفاضلة"

واضاف البيان "بهذا المصاب الجلل، نشاطركم الأحزان و نتقدم لكم ولجميع إخوتنا الكورد الفيليين بأحر التعازي وخالص المواساة، سائلين المولى عز وجل للفقيدة الرحمة والغفران وجنات الخلد ولكم الصبر والسلوان".

وحميد شفي رئيس عشيرة القره لوس يعد من مناضلي ثورة يلول واحد وجهاء الكورد الفيليين في بغداد.