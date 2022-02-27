سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقر البارزاني يعزي عائلة حميد شفي القرلوسي

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-02-27T18:47:24+0000
مقر البارزاني يعزي عائلة حميد شفي القرلوسي

شفق نيوز/ بعث "مقر البارزاني" اليوم الاحد، ببرقية تعزية لعائلة المناضل الكوردي حميد شفي القرلوسي بمناسبة وفاة عقليته.

وجاء في بيان التعزية الصادر من مقر بارزاني، وورد لوكالة شفق نيوز، "الى عائلة المناضل الراحل الشيخ حميد شفي القره لوسي الاخوة الاعزاء لشيخ عدنان حميد شفي والشيخ أزاد حميد شفي المحترمون، بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ الوفاة المغفور لها إن شاء الله والدتكم الفاضلة"

واضاف البيان "بهذا المصاب الجلل، نشاطركم الأحزان و نتقدم لكم ولجميع إخوتنا الكورد الفيليين بأحر التعازي وخالص المواساة، سائلين المولى عز وجل للفقيدة الرحمة والغفران وجنات الخلد ولكم الصبر والسلوان".

وحميد شفي رئيس عشيرة القره لوس يعد من مناضلي ثورة يلول واحد وجهاء الكورد الفيليين في بغداد.

related