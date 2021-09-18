معظمهم كورد فيليون.. لاجئون عراقيون في مخيم بإيران منذ 40 عاماً

شفق نيوز/ أفادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم السبت، بأن أحد مسؤوليها تفقد لاجئين عراقيين؛ معظمهم كورد فيليون، يقطنون في مخيم بإيران منذ 40 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري تفقد مخيم ازنا في لرستان (غربي إيران) واطلع على مشاكلهم ومعاناتهم طيلة اربعين عاماً على بقائهم في هذا المخيم".

وأشار البيان إلى أن "أغلب المهجرين من الكورد الفيلية ممن تم تسفيرهم من قبل النظام السابق في بداية ثمانينيات القرن الماضي ولم يحصلوا على الجنسية الإيرانية رغم مرور اربعة عقود من الزمن كما لم يحصل بعضهم على الجنسية العراقية او الجواز العراقي، وهم يعيشون في ضنك الحياة والظروف القاسية".

وذكر البيان بأن النوري تعهد بانجاز معاملاتهم وحل مشاكلهم من خلال الجهات المختصة.

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى مكان غير معلوم وما يزال مصيرهم مجهولا ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

كما تعرض الكورد الفيليون للتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجة "التبعية الإيرانية"، لكن مؤرخين يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية. ويقطن الكورد الفيلية وغالبيتهم مسلمون شيعة في المناطق الحدودية الشرقية الوسطى من العراق والجنوبية الغربية من إيران.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول ديسمبر من عام 2010 قرارا تعهدت بموجبه بازالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب أغسطس من عام 2010 عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.