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مطالبات بإدراج "الشتاء الكوردي" في تقويم إقليم كوردستان

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-10-22T15:50:02+0000
مطالبات بإدراج "الشتاء الكوردي" في تقويم إقليم كوردستان

شفق نيوز/ طالبت جهات وشخصيات من الكورد الفيليين واليارسانيين (الكاكائيين) بإدراج مناسبتين إحداها "الشتاء الكوردي" إلى قائمة المناسبات في إقليم كوردستان العراق.

وبمناسبة الطقس الذي تعيشه منطقة زاكروس، فان الفصول والاشهر الكوردية، تحل قبل شهرين من نظيرتها الايرانية.

الليلة، حسب التقويم الكوردي، هي الليلة الاولى من الشتاء، منذ القدم، في ايلام والمناطق الكوردية.

الكورد ومن اجل تعيين اول يوم من اي فصل، كانت لهم احتفالات وطقوس دينية خاصة بهم.

وعيد الشتاء الكوردي، يحل في اخر ليالي الخريف وهي ليلة تقام فيها النذور وطلب الحوائج وتوزيع الخيرات الكثيرة. 

وعيد اول الشتاء، له اعتقادات راسخة عند الكورد وفي ديانة الـ"يارسان" او الكاكائية.

فاعتبارا من حلول مساء هذه الليلة والليالي المقبلة، يحتفل الناس ويقيمون المراسم مثل الزيارات الليلية المتبادلة والى المضايف وبيوت كبراء القوم. 

وطالبت جهات وشخصيات من الكورد الفيليين واليارسانيين (الكاكائيين) باضافة عيدين كورديين فيليين وكاكائيين او يارسانيين، باسم "سري زمسان / اول زمسان" أي بداية الشتاء او مطلع الشتاء و"نو وهاره/ اول وهاره" اي اول الربيع او مطلع الربيع الى الاجندة او التقويم الكوردي في اقليم كوردستان باسم هاتين القبيلتين الكبيرتين والمتجذرتين في القدم، ويتم كتابتهما كجزء من الميراث الكوردي القديم والمعنوي.


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