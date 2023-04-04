مطالبات بزيادة كوتا الكورد الفيليين وتفعيل قرارات الجنائية العراقية العليا

شفق نيوز/ طالب مسؤولون وأدباء، يوم الثلاثاء، بزيادة مقاعد كوتا الفيليين في مجلس النواب العراقي ورفعها الى 5 مقاعد بدلاً من مقعد واحد.

جاء ذلك خلال ندوة استذكارية بعنوان (الكورد الفيليين أزمة الهوية والحقوق المؤجلة) أقيمت في قاعة شيركو بيكه في مبنى دار الثقافة والنشر الكوردية.

وأكد المدير العام للدار ئاوات حسن، ان "الكورد الفيليين جزء لا يتجزأ من العراق واننا نقف معهم قلبا وقالباً من اجل تحقيق الاهداف التي تخدم هذه الفئة المهمة من مكونات الشعب العراقي".

من جهتها عبرت مسؤولة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني اشواق الجاف عن عميق الحزن لما تعرض له الكورد الفيليون من تهميش واقصاء وابادة في زمن النظام السابق"، مطالبة بـ"تفعيل قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا المتمثلة باعتبار جريمة قتل وتهجير وتغييب الكورد الفيليين جريمة ابادة جماعية "جينوسايد" وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية".

وشدد مسؤول رابطة مثقفي وفناني الكورد خارج الاقليم ضياء المندلاوي على ان "المعاناة مازالت مستمرة والوعود لم تتحقق وان التهجير والتسقيط الذي تعرض له الكورد الفيليون ترك أثراً كبيراً مازال سارياً لحد الآن".

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن معاناة الكورد وتسقيط الجنسية العراقية من سيناريو وإخراج الفنان وعد العبدالله، تلاه قصيدة شعرية كوردية للشاعر فرهاد زنكنة، فيما قدم الفنان جاسم حيدر معزوفة موسيقية وغنائية عن الشهيد الفيلي.

بعد ذلك بدأ المحور الرئيس للاستذكار حيث تحدث الكاتب شهاب احمد عن أصالة وعراقة الفيليين وحبهم لبلدهم مطالبا بارجاع كافة حقوقهم المسلوبة وتفعيل قرارات المحكمة الجنائية العليا التي أنصفت الكورد الفيليين".

وقال الكاتب احمد، إن "الحكومات المتعاقبة لم تقم بما يقع على عاتقها من تبعات قانونية وأخلاقية على خلفية قرارات المحكمة الجنائية، وعدّ الكورد الفيليين عراقيين متساوين مع إعطاء كافة الحقوق لهم".

كما طالب بجعل كوتا الكورد الفيليين 5 مقاعد ليتوازى مع حجمهم السكاني الحقيقي وكثافة تواجدهم في بغداد وديالى وواسط.