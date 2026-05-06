مشاركة عراقية بـ"عبور الحدود" السياحي في محافظة إيلام الفيلية بإيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

انطلقت بمحافظة إيلام الفيلية في إيران، يوم الأربعاء، فعاليات ملتقى "عبور الحدود" السياحي بنسخته الأولى، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات والنشطاء في القطاع السياحي من العراق، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

وقال مدير عام دائرة التراث الثقافي والسياحة في محافظة إيلام فرزاد شريفي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية وترجمتها وكالة شفق نيوز، إن "الملتقى الذي تستضيفه المحافظة يشهد مشاركة وفد عراقي ضمن جولة استطلاعية للاطلاع عن كثب على البنى التحتية والمقومات السياحية التي تمتلكها المنطقة".

وأضاف شريفي، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وُقعت في وقت سابق بين محافظ إيلام أحمد كرمي والجانب العراقي المتمثل بالحكومة المحلية في محافظة واسط.

وأوضح، أن البرنامج يهدف إلى تعريف الشركات العراقية بالمعالم التاريخية والدينية والطبيعية في إيلام، وتطوير التبادل السياحي وتسهيل حركة الوفود السياحية عبر الحدود البرية، بالإضافة الى خلق فرص استثمارية وتفاهمات مباشرة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين.

ومن المقرر أن تستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام، تتضمن جولات ميدانية للوفد العراقي في المواقع الأثرية والمرافق السياحية، بالإضافة إلى عقد اجتماع تخصصي موسع مساء اليوم، يجمع أصحاب الشركات السياحية من الجانبين العراقي والإيراني في مقر دائرة السياحة، لبحث آليات التنسيق المباشر وتجاوز العقبات التي تواجه التفويج السياحي.

وتسعى محافظة إيلام، التي تُعرف بتنوعها المناخي (محافظة الفصول الأربعة)، إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية صاعدة في المنطقة، مستفيدة من حدودها الطويلة مع العراق والمشتركات الثقافية والدينية. ويأمل القائمون على الملتقى أن يسهم هذا التواصل في زيادة وتيرة السياحة البينية، لا سيما مع توفر مساحات واسعة من السياحة الطبيعية والعلاجية التي تهم السائح العراقي.