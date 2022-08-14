مسؤول إيراني يدعو للتوأمة بين إيلام والمدن العراقية المأهولة بالكورد الفيليين

شفق نيوز/ دعا أمين المجلس الأعلى للثقافة العامة في ايران "سيد مجيد امامي" الى توفير الظروف المناسبة في مدينة ايلام (مركز محافظة ايلام –جنوب غربي البلاد) بهدف توقيع اتفاقيات التوأمة بينها والمدن العراقية ذات الاغلبية الكوردية الفيلية؛ وذلك نظرا للمشتركات الثقافية واللغوية التي تجمع بينهما.

ونقلت وكالة ايرنا الرسمية الايرانية عن امامي قوله في تصريح له خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة العامة بمحافظة ايلام، ان ابرام اتفاقيات التوأمة بين المدن الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تجمعها قواسم مشتركة ثقافية وعقدية ولغوية (مع نظيراتها في الدول المجاورة)، يأتي ضمن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

واوضح، ان اتفاقيات التوأمة تضطلع بدور فاعل في توسيع العلاقات الثقافية، وهي بوابة التعريف بثقافة إيران والثورة الإسلامية في الخارج.

وعلى صعيد آخر، تطرق هذا المسؤول الى مراسم إحياء "زيارة الاربعين" الحسينية هذا العام؛ مؤكدا على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة وتكثيف البرامج والجهود الثقافية والاعلامية من قبل المسؤولين في محافظة ايلام وعلى امتداد الطرق المؤدية الى معبر مهران مع العراق، للتعريف بالثقافة العامة والتراث الثقافي العريق لهذه المحافظة الحدودية الايرانية.