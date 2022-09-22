مسعود بارزاني يعزي عائلة المرحوم "يدالله الفيلي"

شفق نيوز/ بعث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، برقية تعزية لعائلة الوزير الأسبق في حكومة إقليم كوردستان وعضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الراحل يدالله الفيلي.

وقال بارزاني في البرقية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل وپيشمركة ثورة ايلول والوزير في الكابينة الرابعة لحكومة إقليم كوردستان والشخصية الفيلية البارزة كاك عبد الكريم مراد المعروف بـ(يدالله الفيلي)".

واضاف "بهذا المصاب الجلل، نشاطركم الأحزان ونتقدم لكم ولعائلتكم الوطنية المناضلة ولجميع إخوتنا الكورد الفيليين بأحر التعازي وخالص المواساة، سائلين المولى عز وجل للمغفور له، كاك يد الله الفيلي، الرحمة والغفران وجنات الخلد ولكم الصبر والسلوان".

وتوفي الوزير الأسبق لشؤون إقليم كوردستان يدالله الفيلي، يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 88 عاما في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.