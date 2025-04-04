مسرور بارزاني: الحكومة العراقية ملزَمة بإنصاف وتعويض ذوي ضحايا الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بياناً في الذكرى السنوية الـ45 لجريمة الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين، أكد فيه على الواجب الدستوري والقانوني للحكومة العراقية في إنصاف عوائل الضحايا وتعويضهم، وإعادة كامل حقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة.

وقال مسرور بارزاني في بيانه، "نستحضر اليوم الذكرى السنوية للجريمة النكراء التي طالت جزءاً أصيلاً من أبناء شعبنا، ألا وهي حملات الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين التي دأبت الأنظمة العراقية المتعاقبة على ارتكابها عبر مراحل عدة، وبلغت ذروة وحشيتها في عام 1980، فبدون أي ذنب اقترفوه سوى بسبب انتمائهم، أقدم النظام العراقي السابق على ترحيل وتهجير مئات الآلاف من الكورد الفيليين من العراق قسراً، وتغييب آلاف آخرين منهم، ولم يكتفِ بذلك، بل صادر أموالهم وممتلكاتهم، وأسقط عنهم الجنسية.

وأضاف "اليوم، وإذ نحيي الذكرى الخامسة والأربعين لهذه المأساة، نجدد التأكيد على ضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والدستورية كاملة، وفي مقدمتها تعويض عائلات وذوي ضحايا هذه الإبادة، وسائر جرائم الإبادة الجماعية تعويضاً عادلاً ومنصفاً يليق بهم، وإعادة ما سُلب منهم من حقوق وأملاك".