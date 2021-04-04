أمريكا تستذكر الإبادة الجماعية للكورد الفيليين وتدعم تحقيق العدالة لهم

شفق نيوز/ أصدرت القنصلية الأمريكية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأحد بيانا بذكرى مرور أربعة عقود على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليون على ايدي النظام السابق.

وقالت القنصلية في بيانها إنه "يصادف اليوم الذكرى السنوية للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين في العراق ، حيث نستذكر الإجراءات التي اتخذها نظام صدام الاستبدادي بحق تلك الشريحة ، مثل التمييز العنصري والتهجير وإسقاط الجنسية والترحيل والتهميش ومصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تدعم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وتؤكد من جديد التزامها بالحفاظ على الأقليات العرقية والدينية في اقليم كوردستان و العراق ، وتعزيز مفاهيم التعددية والتسامح".