مرشحو كوتا الكورد الفيليين ببغداد يدعون لمشاركة فاعلة بالانتخابات وزيادة عدد مقاعدهم

شفق نيوز/ دعا مرشحو "كوتا الكورد الفيليين" لمقعد مجلس محافظة بغداد، الى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات من قبل أهالي العاصمة وخاصة الكورد الفيليين، مؤكدين على زيادة عدد مقاعد الكوتا المخصصة لهم.

وقال مرشح كوتا الكورد الفيليين لمقعد مجلس محافظة بغداد آزاد اكبر ياركرم، لوكالة شفق نيوز، انه "في البداية ندعو الى المشاركة الفاعلة والقوية من قبل أهالي بغداد وخاصة الكورد الفيلين من أجل تمكننا في إتمام برنامجنا لخدمتهم، والذي سوف يتركز على عوامل عدة مهمة يعاني منها الكورد الفيليين في بغداد منذ فترة طويلة".

وبين ياركرم اننا "سنعمل تفعيل جميع القوانين والقرارات الصادرة منذ 2003 بشأن حقوق الكورد الفيليين وتطبيقها بدون تسويف ومماطلة والعمل على إعادة الممتلكات والأموال المصادرة والمحجوزة وتعويض اهالي الشهداء والضحايا، إضافة الى العمل على إعادة المهجرين الراغبين بالعودة للوطن والرجوع الى مناطق سكناهم الأصلية".

وأضاف أنه "نظرا للتجربة الناجحة لإقليم كردستان بمجال الأعمار والخدمات سنسعى من اجل نقل تلك التجربة, الى جميع مناطق العاصمة بغداد، وسنعمل على من ضمان حق الكورد الفيليين في الدرجات الوظيفية الشاغرة بجميع الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية".

وتابع انه "سنعمل على تشكيل فريق مشترك من مؤسسة الشهداء ووزارة الصحة ومفوضية حقوق الانسان والجهات المعنية الاخرى للبحث عن رفات الشهداء والمغيبين الكورد الفيليين، والعمل على تشكيل لجنة لإعمار مناطق سكن الكورد الفيليين".

وختم مرشح كوتا الكورد الفيليين لمقعد مجلس محافظة بغداد قوله ان "تخصيص مقعد واحد للكورد الفيلين هو اجحاف بحقهم كونهم يشكلون شريحة كبيرة، ولهذا ندعو الجميع الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

من جهته قال مرشح كوتا الكورد الفيليين لمقعد مجلس محافظة بغداد جاسم السوره ميري لوكالة شفق نيوز، اننا "ندعو أبناء أهالي بغداد بصورة عامة وأبناء الكورد الفيليين بصورة خاصة الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات من أجل أن يكون لهم دور في المشاركة في العمل السياسي وإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة دون حلول منذ سنوات طويلة، ولما تعرضوا له من ظلم كبير خلال فترة النظام السابق".

وأضاف أن "الكورد الفيليين شريحة كبيرة في بغداد وهم من أبناء العاصمة الأصليين وهم اول من شارك في تأسيس هذه المدينة خلال السنوات الماضية، ولهذا يجب أن تكون لهم مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم ومن يعمل على تنفيذ طلباتهم وحل مشاكل والحصول على حقوقهم التي مازالت غائبة رغم السنين الطويلة على تغيير النظام".

وشدد انه "يجب زيادة كوتا الكورد الفيليين في بغداد، فحصر هذه الكوتا بمقعد واحد قليل جداً، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة لهذه الشريحة في عموم العاصمة بغداد".

وشدد ضرورة أن "تكون الكوتا بمقعدين أو ثلاثة وسنعمل على ذلك من خلال الطرق الدستورية والسياسية، كما ان هذا الامر يعتمد كثيرا على المشاركة الشعبية لهذه الشريحة في الانتخابات، ولهذا نكرر يجب مشاركة الكورد الفيلين في بغداد بقوة".