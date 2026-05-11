مراعي كرمانشاه.. "رئة" بيئية وسد طبيعي لمواجهة خطر الفيضانات العابرة للحدود (صور)

شفق نيوز- ترجمة خاصة

في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات مناخية حادة، تبرز مراعي محافظة "كرمانشاه" الكوردية في إيران كأحد أهم خطوط الدفاع الطبيعية ضد الكوارث البيئية.

ورغم أن النظرة التقليدية لهذه المراعي تحصر قيمتها في إنتاج الأعلاف، إلا أن الدراسات البيئية الحديثة تؤكد أن 75% من قيمتها الحقيقية تكمن في "الخدمات الإيكولوجية" التي تقدمها، وفي مقدمتها مهار الفيضانات ومنع انجراف التربة.

سد طبيعي بوجه السيول

وبحسب تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، تعد المراعي في كرمانشاه نظاماً بيئياً حيوياً يتجاوز مفهوم "تأمين الغذاء للمواشي"، فهي تعمل كدرع يمتص الطاقة الحركية لزخات المطر، مما يمنع تحولها إلى سيول جارفة قد تهدد التجمعات السكانية والبنى التحتية.

ويوضح خبراء أن أي تراجع في كثافة الغطاء النباتي يؤدي مباشرة إلى اختلال دورة نفوذ المياه في التربة. ففي حال غياب النباتات، تفقد التربة مادتها العضوية وتتحول الأرض إلى سطح صلب غير نافذ، مما يحول مياه الأمطار إلى جريان سطحي مدمر بدلاً من أن تكون مصدراً لتغذية المياه الجوفية.

أرقام وحقائق

ووفقاً لإحصاءات رسمية من مديرية الموارد الطبيعية في كرمانشاه، فإن القيمة السنوية للهكتار الواحد من المراعي تُقدر بنحو 232 دولاراً، والمفارقة هنا هي أن 25% فقط من هذه القيمة تعود لإنتاج العلف، فيما 75% منها يمثل قيمتها في الحفاظ على التوازن البيئي وتثبيت التربة.

وتنتج هذه المراعي سنويا أكثر من 10.7 مليون طن من العلف، لكن قيمتها غير المباشرة في حماية البيئة تعادل أربعة أضعاف هذا الرقم، وهو جانب غالباً ما يتم تجاهله في الموازنات الاقتصادية التقليدية.

زراعة مليار شجرة

ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت الجهات المعنية في المحافظة مبادرة شعبية لغرس مليار شجرة، مع التركيز على تقنيات "الزراعة الحفرية" (كپه‌کاری) وبذر النباتات الطبية والرعوية المقاومة للجفاف مثل (الأنغوزة والبيقية).

وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة الحيوية للمناطق المتضررة من الرعي الجائر، وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر زراعة أنواع نباتية ذات قيمة طبية وتصديرية، وإدارة الرعي لضمان استدامة التربة ومنع الرعي المبكر الذي ينهك الأرض.

المشاركة المجتمعية

يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطط مرهون بوعي المجتمعات المحلية؛ لذا، يتم تنظيم دورات تدريبية للمزارعين والرعاة حول الاستخدام الأمثل للموارد، باعتبارهم الشريك الأساسي في حماية هذا "الرأسمال الصامت".

وخلص التقرير إلى أن مراعي كرمانشاه تمثل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة؛ فهي ليست مجرد مساحات خضراء، بل هي بنية تحتية أمنية وبيئية تضمن استقرار النظام الإيكولوجي للأجيال القادمة، بعيداً عن كوارث الفيضانات وويلات التصحر.