مراد الأنصاري.. تشييع مهيب للشخصية الكوردية الفيلية البارزة في طهران

شفق نيوز- طهران

نعى ناشطون وسياسيون من الكورد الفيليين في إيران، وفاة مراد الأنصاري، أحد أبرز الفعاليات السياسية والاجتماعية للكورد الفيليين في طهران.

ووارى الأنصاري الثرى اليوم الخميس في تشييع مهيب بمقبرة بهشت زهراء في طهران، بحضور ذويه ورفاقه ومحبيه من أبناء المجتمع الكوردي الفيلي والمقيمين في العاصمة الإيرانية.

وكان الراحل من المؤسسين البارزين لـ "جمعية إيلاميي المركز" و"اتحاد إيلاميي المركز"، وعضوا في غرفة التجارة الإيرانية العراقية. كما يعد من أوائل من بادروا إلى تنظيم المراسم السنوية في طهران لاستذكار الإبادة الجماعية للكورد الفيليين أو مناسبات الحركات الكوردية.

وساهم الأنصاري في تأسيس نشاطات خاصة تابعة لإيلاميي المركز في مناطق مختلفة من طهران، حافظت على حضور الاسم الكوردي الفيلي ورمزيته، إلى جانب مشاركته في إنشاء صندوق قرض حسن لمساندة الكورد في طهران.