مخرجة سينمائية كرمانشاهية تفوز بجائزة دولية في الهند

شفق نيوز/ فازت المخرجة الكوردية الكرمانشاهية بوران درخشنده بجائزة غلوبال (Global) في واحد من ابرز المهرجانات السينمائية العالمية التي اقيمت في الهند.

واختتمت مراسم مهرجان غلوبال الذي اقليم في الهند في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي بطريقة العرض المباشر عبر شبكة الانترنت (اونلاين) وشارك فيها فنانون من 80 دولة.

واقيمت المراسم بمشاركة (Marwah Studios) وهو واحد من ابرز المهرجانات السينمائية في العالم وتعرض فيه الافلام التي تذكر بوحدة سكان هذه المعمورة.

المخرجة والكاتبة والمنتجة الايرانية بوران درخشنده ولدت في كرمانشاه وتابعت دراساتها العليا في المدرسة العليا للسينما والتلفزيون في طهران في منتصف سبعينيات القرن الماضي ووحازت على وسام الفن الفخري مع مرتبة الشرف الاولى والتي تعادل درجة الدكتوراه من وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.

وهي عضو اتحاد صانعات الافلام الامريكي (WIF )، والمخرجين المستقلين في امريكا ( IFP) وكذلك عضو في المركز الدولي لافلام الاطفال و الشباب(CIFEJ).

بدأت عملها في الاخراج السينمائي من خلال فيلم "العلاقة" (رابطه) عام 1986 وقد شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية كعضو في لجان التحكيم.

اهتمت درخشنده بوطنها وحملت همومه وتجلى ذلك من خلال اخراج وانتاج العديد من الاعمال التي حملت هذا الهم، منها فيلم "الطاعون" عام 1975 الذي تدور قصته حول مرض الطاعون الذي اصاب احدى المدن الايرانية الكبرى، قبل ان تولد درخشنده بعامين، ومن ثم تتالت اعمالها التي تناولت فيها موضوعات خاصة بالوطن وتتعلق بالثقافة والتراث الايراني وتحمل هموم ابناء الوطن.

ومن بين الوثائقيات التي انتجتها فيلم "العجلات تدور"عام 1980 والذي يتمحور حول مسألة الركود الاقتصادي وتوقف بعض المصانع والمعامل الايرانية عن العمل.

وأخرجت درخشنده الأفلام التالية: "الوقت الضائع" عام 1987، "العبور من الغبار" عام 1987، "حب بلا حدود" عام 1998، "شمعة في الريح" عام 2003، "الحلم المبلل" عام 2005، "اولاد للأبد" عام 2006، "الرؤى المتتالية" عام 2009، "صه! البنات لايصرخن" عام 2012.

وحازت جوائز عن كل من الافلام: "طائر السعادة الصغير"؛ الذي حصل على لوح ذهبي لافضل فيلم، ودبلوم فخري كافضل اخراج من الدورة السادسة لمهرجان فجر السينمائي، كما حازت المخرجة على دبلوم فخري عنه من مهرجان فيلم المرأة الارجنتيني في دورته الثالثة.

و"صه البنات لا يصرخن" الذي حظي باعجاب الجمهور في ايران والعالم ونال عدة جوائز عالمية.

و"العلاقة"؛ الذي حازت المخرجة عنه على دبلوم فخري من الدورة الاولى لمهرجان فيلم "جيفوني" الايطالي.