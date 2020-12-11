مخرجان من ايلام الفيلية يحرزان جائزتين احداهما دولية

شفق نيوز/ احرز الفيلم الوثائقي "ترانيم البوم الصغير" للمخرج الكوردي الفيلي مهدي نور محمدي جائزة افضل فيلم من قبل التلفزيون الرسمي الايراني.

ومنح التلفزيون الجائزة للفيلم كأفضل اداء للصوت، واكثر الافلام الوثائقية بالمشاهدات.

والمخرج نور محمدي كان قد حصل على مجموعة من الجوائز في مهرجات عالمية عن موضوعة الافلام الوثائقية التي انصبت على نقل صورة عن الطبيعة في سلسلة جبال زاكروس، وما تحتويه بريتها من حيوانات.

وعلى صعيد مواز تحصل روح الله أكبري الايلامي على جائزة من مهرجان "نيس" الدولي الفرنسي لفيلم تحت عنوان "سيرة حياة خليل وجليل".

وتدور احداث الفيلم عن الاخوين خليل وجليل وهما تؤامان ينحدران من أسرة فقيرة من ريف محافظة ايلام الفيلية وكيفية تمكنهما من اجتياز المصاعب ليصبحان لاعبين محترفين دوليا في رياضة الجري.

والمخرج أكبري احرز ومن خلال اعماله مجموعة من الجوائز داخل وخارج ايران اخرها في مهرجان "نيس" الفرنسي التي انطلقت فعالياته بين 20 – 22 من شهر أكتوبر الماضي.

وتصدر فيلم "خليل وجليل" قائمة أفضل الافلام المعروضة في مهرجان "نيس" الفرنسي.