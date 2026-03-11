محافظ إيلام ينفي أنباء إخلاء المدن الحدودية ويؤكد استنفار الأجهزة الأمنية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

نفى محافظ إيلام الفيلية في إيران، أحمد كرمي، يوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن صدور أوامر بإخلاء المدن التابعة للمحافظة، واصفاً إياها بـ"الشائعات العارية عن الصحة"، فيما كشف عن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات الأخيرة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المحافظ تأكيده على أن الوضع في مدن المحافظة (المحاذية للحدود العراقية الشرقية) يسير بشكل طبيعي، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة واعتماد المصادر الرسمية فقط.

وأعلن كرمي عن رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى لجميع التشكيلات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والشرطة، والحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج)، قوات حرس الحدود.

وشدد على أن القوات العملياتية تفرض سيطرة كاملة على الأوضاع الميدانية، مؤكداً أن الأمن مستتب في عموم المناطق الحدودية.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الإيراني عن إحصائية أولية للأضرار، مشيراً إلى تضرر نحو 8500 وحدة سكنية وتجارية جراء ما وصفها بالهجمات "الأميركية – الصهيونية" التي استهدفت المنطقة.