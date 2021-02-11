مجمع سكني وناد ترفيهي.. الحكومة العراقية تعلن امتيازات للكورد الفيليين

شفق نيوز/ بحث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، مع ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ولجنة القضاء على التمييز العنصري سوزان كوليس، جهود الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة حقوق الأقليات منها الكورد الفيليين في العراق.

وقال نعمة الله حسين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية قطعت شوطاً كبيراً في إعادة حقوق الأقليات من الكورد الفيليين، حيث تمكنا من إعادة 90 بالمئة من المستمسكات الثبوتية الخاصة بهم وهي (الجنسية وجواز السفر العراقي)، فضلا عن شمولهم بالعديد من الامتيازات والحقوق منها شمولهم بقطع الأراضي ومنحهم مبالغ مالية تعويضية وتقديم الرعاية الصحية فضلا عن شمولهم بمقاعد خاصة بالحج والدراسات العليا ومنحهم تأييدات سكن من وزارة الهجرة والمهجرين، مؤكدا سعي الحكومة الى إنشاء مجمع سكني خاص بهم وناد ترفيهي وتسهيل جميع الأمور التي تحتاجها هذه الشريحة المهمة في البلد، بحسب البيان.

وأشار الى إن عدم حصول البعض من الكورد الفيليين على (الجنسية وجواز السفر العراقي) كان بسبب عدم وجود أوليات لهم في الدوائر الرسمية أو إنهم لم يراجعوا للحصول عليها.

ولفت الى إن الحكومة تسعى الى إعادة إعمار المناطق الخاصة بالكورد الفيليين في (واسط وخانقين وديالى)، فضلا عن المساعدة في حل مشاكلهم من خلال وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية والجهات المعنية.

وذكر البيان، أن ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ولجنة القضاء على التمييز العنصري، سوزان كوليس ثمنت جهود الحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء على دعمهم وتسهيل حصول الأقليات على حقوقهم.