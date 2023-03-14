مجلة كامبردج تنشر بحثاً عن الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أعلن الأكاديمي كمال عزيز قيتولي، اليوم الثلاثاء، نشر بحث عن عمليات الترحيل والأنفال (إبادة) الكورد الفيليين باللغة الإنكليزية تبنتها جامعة كامبردج البريطانية، فيما بيّن أنه البحث الأول الذي ينشر عن قضايا الكورد الفيليين في مجلة أكاديمية عالمية.

وقال الأكاديمي الفيلي كمال عزيز قيتولي لوكالة شفق نيوز إنه "تم نشر بحثي الأكاديمي بعنوان "عمليات الترحيل والانفال الاولى للأكراد الفيليين في العراق" في مجلة: مراجعة دراسات الشرق الأوسط"، مبينا أنه "تم نشر البحث باللغة الانكليزية على الإنترنت بواسطة مطبعة جامعة كامبريدج في بريطانيا، وفق الرابط الآتي : https://doi.org/10.1017/rms.2022.22 ".

وأضاف قيتولي أن "هذه المرة الأولى التي تنشر قضية هذا الموضوع في مجلة أكاديمية عالمية ووثقت فيها المعلومات والأحداث والنشاطات بصورة علمية أكاديمية لكي تكون مرجعاً للباحثين والقانونين والسياسيين في العالم وللتأريخ".