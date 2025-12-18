لأول مرة.. دورات لتعليم اللغة الكوردية في إيلام

شفق نيوز- إيلام

أُقيمت في مدينة إيلام الفيلية في ايران، ولأول مرة، دورة تعليمية لتعلّم القراءة والكتابة باللغة الكوردية، موجّهة لأساتذة الجامعات ومرحلة ما بعد الإعدادية من اختصاص اللغة الفارسية، وذلك بأسلوب أكاديمي، كما أُطلقت، في الوقت نفسه، دورات تعليمية عبر الإنترنت لطلبة المرحلتين المتوسطة والإعدادية في مدينة آفنو التابعة لمحافظة إيلام الفيلية.

وقال الكاتب والباحث كامران رحيمي، من إيلام، لوسائل إعلام إيرانية، وترجمة وكالة شفق نيوز، تصريحه، إن نحو مئة أستاذ من مدرّسي اللغة والأدب الفارسي، في المرحلة الإعدادية والجامعية شاركوا بشكل ملحوظ في هذه الدورة، بهدف تمكينهم من تقديم الدروس باللغة الكوردية.

وأضاف رحيمي، وهو رئيس معهد زاغروس العلمي، أنه على مستوى مناطق جنوب كوردستان الشرقية، أي من كرمانشاه وصولا إلى لورستان وإيلام، أُقيمت للمرة الأولى دورة لتعليم اللغة الكوردية لأربعين طالبة من المرحلتين المتوسطة والإعدادية في مدينة آودانان.

يذكر أن معهد زاغروس العلمي تأسس على يد لغويين وأدباء ومتخصصين في اللغة الكوردية في جنوب كوردستان الشرقية، ويعمل على تطوير اللغة والأدب والفن الكوردي.

وقد شارك المعهد حتى الآن في عدد من المؤتمرات الدولية، ونشط في مجالات البحث العلمي، والطباعة، والنشر، وتحرير أعمال الكتّاب، والتحكيم في عدد من المهرجانات، إضافة إلى الإشراف على إصدار عدة كتب.

كما بدأ المعهد، منذ عدة سنوات، بتنظيم برامج تعليمية خاصة عبر فصول دراسية متخصصة لإعداد مدرّسي اللغة والأدب الكوردي، ويمنح المشاركين في المستقبل شهادات علمية معتمدة بعد اجتياز الامتحانات.