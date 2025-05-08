لأول مرة بالعراق.. شارع يحمل اسم "الكورد الفيليين" في بغداد (صور)

شفق نيوز/ دشنت العاصمة بغداد، تسمية شارع "شهداء الكورد الفيليين"، الذي يُعد أول شارع في العراق يحمل هذا الاسم.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لقطات تظهر اللوحات التعريفية التي تحمل اسم الكورد الفيليين، إذ يمتد هذا الشارع من منطقة الكرادة إلى النهضة وأطراف مدينة الصدر وشارع فلسطين شرقي بغداد.

ويضم الشارع مئات المحال التجارية والمكاتب، وهو يحمل رمزية مهمة ويمثل إشارة واضحة إلى المعاناة التي تعرض لها أبناء المكون خلال حقبة النظام السابق.

من جانبه، قال مستشار شؤون الفيليين في البرلمان العراقي فؤاد علي أكبر، لوكالة شفق نيوز، إن الشارع يبدأ من تقاطع النهضة وينتهي عند نهاية مدينة الصدر، وكان اسمه سابقاً "شارع الثورة".

وفي عام 2017، يؤكد علي أكبر، تم استحصال الموافقة على تغيير اسم الشارع إلى "شارع شهداء الكورد الفيليين"، وهو يُعد أول مرة في العراق يُطلق فيها هذا الاسم، وقد جرى التصويت عليه من قبل مجلس محافظة بغداد.

وأضاف، قبل فترة التقيت برئيس الجمهورية وتم استحصال الموافقة النهائية على التسمية، وهذا الأمر يؤثر إيجاباً على نفسية الأهالي وذوي الشهداء.

وتعرض الكورد الفيليون لعمليات ترحيل وتهجير وإبادة جماعية في عهد النظام السابق.

ويقول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكورد الفيليين، طارق المندلاوي، إن أبناء هذه الشريحة يمثلون رقماً كبيراً في مؤسسة الشهداء، حيث تم تسجيل 16,350 شهيداً موثقاً لديهم من مجموع 60 ألف شهيد اعدمهم النظام السابق.

وعلى الرغم من القرارات القضائية التي صنّفت ما تعرض له الكورد الفيليون كجريمة إبادة جماعية، وآخرها قرار المحكمة الجنائية العليا عام 2010، فإن مؤسسات رسمية عدة ما زالت تتلكأ في تنفيذ القوانين وإنصاف الضحايا.