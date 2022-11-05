لمناقشة واقعها الخدمي.. تجمع ثقافي يجمع مواطني خانقين بمسؤوليها الحكوميين 

شفق نيوز/ أقام عدد من الناشطين والمثقفين في خانقين بمحافظة ديالى، تجمعا لمناقشة واقع الخدمات في القضاء، فيما أكدوا أن هذا التجمع سيكون "تجسيراً" للعلاقات بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار.

وقال مسؤول قسم الأنشطة في مديرية الثقافة والفنون في خانقين آزاد علي لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التجمع كان يهدف لمناقشة واقع الخدمات في خانقين من خلال معرفة أسباب الإخفاقات والتحديات التي تواجه المؤسسات الخدمة".

وأضاف علي أن "التجمع أقيم من قبل عدد من المثقفين والناشطين في خانقين وتحت إشراف مديرية الثقافة والفنون وبحضور مدراء البلدية والماء والمجاري فضلا عن حضور عدد من شيوخ العشائر والقضاة والمحامين والمهندسين والاطباء والمثقفين و الفنانين .

بدوره أكد الناشط الثقافي نجم وارني لوكالة شفق نيوز إن "هذا التجمع يهدف لخلق حوار صريح وودي بين كافة طبقات المجتمع في خانقين اضافة الى تجسير العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين واشراك المواطنين في صنع القرار".

وبيّن واراني أن "هذا التجمع سيكون مستمراً، وفي كل جلسة سنستضيف عدداً من المسؤولين الحكوميين فضلاً عن استضافة عدد من الشخصيات من ذوي الخبرة لتقديم الاستشارات للمواطنين في شتى المواضيع".

ويشكو قضاء خانقين (شمال شرق بعقوبة)، منذ سنوات طويلة من نقص و تهميش الموازنات السنوية المخصصة للخدمات واعمار البنى التحتية.