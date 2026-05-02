لقاء أربيل.. الكورد الفيليون يطالبون بزيادة مقاعد "الكوتا" وتوحيد صفوفهم

شفق نيوز- أربيل

انتقد جمع من الكورد الفيليين في أربيل، اليوم السبت، ضعف تمثيلهم داخل مجلس النواب العراقي، مؤكدين أن تخصيص مقعد واحد (كوتا) لا يتناسب مع تعدادهم الذي يتجاوز مليوني نسمة، في وقت ما يزال فيه جزء واسع من هذه الشريحة يعاني تبعات التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأوراق الثبوتية.

واحتضنت عاصمة إقليم كوردستان لقاءً لممثلي الفيليين من محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، والسليمانية، ودهوك) والعاصمة بغداد وواسط وديالى، تحت شعار "اتحادنا في وحدتنا"، لمناقشة التحديات الحقوقية والسياسية التي تواجههم.

وخلال اللقاء الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أكد رئيس منظمة "البيت الفيلي" في الإقليم، ماجد عبد الرحمن المندلاوي، أن عدم رفع مستوى تمثيل الفيليين في البرلمان يشكل عائقاً أمام تلبية مطالبهم واستعادة حقوقهم المسلوبة قبل عام 2003.

وفيما يخص المشهد السياسي، دعا المندلاوي القيادة الكوردستانية إلى دعم جهود توحيد الصف الفيلي، مشدداً على أن هذه الشريحة استُهدفت تاريخياً بسبب هويتها القومية الكوردية رغم انتمائها المذهبي، وهو ما يتطلب معالجة وطنية شاملة تنهي حقبة "تغييب الهوية" المستمرة لآلاف العوائل.