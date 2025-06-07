لاعب كوردي فيلي يظفر بكأس دبي 2025 للشطرنج

شفق نيوز/ حقق لاعب الشطرنج الكوردي الفيلي مهدي نيكوكار من محافظة إيلام غربي إيران، إنجازاً لافتاً بفوزه ببطولة كأس دبي الدولية للشطرنج 2025، متفوقاً بفارق كبير على أبرز منافسيه.

ونجح أستاذ الاتحاد الدولي للشطرنج، مهدي نيكوكار، في إحراز لقب بطولة الفئة الثانية (B) ضمن منافسات كأس دبي الدولية للشطرنج، بعد أن جمع 7.5 نقطة في تسع جولات. وتمكن نيكوكار من الحفاظ على صدارته رغم تعادله في الجولة الأخيرة مع الأرميني مانوكيان سارجيس، مستفيداً من تعثر منافسيه في الجولة الحاسمة.

وتميّز أداء نيكوكار خلال البطولة بتغلبه على نخبة من لاعبي الشطرنج من الولايات المتحدة والصين والهند وتركمانستان وأرمينيا وسريلانكا، في مواجهة شهدت منافسة قوية بين 184 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

أما في منافسات الفئة الأولى (A)، فقد تُوّج الروسي الشهير ألكسي جريبنيف باللقب بعد أن جمع 7 نقاط، متفوقاً بقاعدة كسر التعادل على الإسباني آلان بيشوت، فيما حل الروسي زيملاينسكي ثالثاً برصيد 6.5 نقطة.

وشهدت الفئة الثانية منافسة محتدمة على المراكز المتقدمة، حيث جاء السريلانكي بيساندو في المركز الثاني بفارق كسر التعادل، تلاه الهندي فندان ألنكار، واليوناني أناستاسيوس بافليدس، والصيني زهانج هي، وكلهم برصيد 7 نقاط.

وفي ختام البطولة، قام كل من نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبدالكريم المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، بتتويج الفائزين.